2020/08/28 | 12:31 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مراسلة "الاتجاه" في كربلاء المقدسة تنقل أجواء محرم الحرام والاستعدادات الأمنية والخدمية لزيارة عاشوراء

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