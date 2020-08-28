مسؤول إيراني: الشرق الاوسط الجديد سيتبلور بخروج أميركا من المنطقة

2020/08/28 | 12:31 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - الاتجاه قال المساعد الخاص لرئيس البرلمان الايراني حسين أمير عبد اللهيان إنه على حكام البيت الابيض ان يعلموا بأن الشرق الاوسط الجديد سيتبلور بخروج اميركا من المنطقة.وجاء ذلك في تغريدة على "تويتر"، وقام من خلالها عبد اللهيان بالتعليق على تصريحات براين هوك المبعوث الأميركي المستقيل الخاص بإيران، الذي اعتبر فيها اتفاق الامارات …

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