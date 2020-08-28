مسجدي: المتظاهرون الذين يرفعون شعارات معادية لطهران لا يمثلون المتظاهرين

2020/08/28 | 12:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علق السفير الإيراني لدى بغداد ايرج مسجدي، على عدد من المسائل المتعلقة بالشأن الداخلي العراقي إضافة الى سياساته الخارجية.

وأكد مسجدي في تصريح، ان قائد فيلق القدس الإيراني هو المسؤول عن ملف العراق لدى حكومة بلاده، مبديا في الوقت ذاته اعتراضه على المدة التي ستبقى فيها القوات الأميركية في العراق وهي ثلاث سنوات، قائلا ان أسبوعا واحدا يكفي لخروج تلك القوات من البلاد.

وأشار مسجدي إلى قيام ايران بتقديم مشورة للعراق، تنص على عدم حاجة الأخير للقوات الأميركية، لأن العراق قادر على الحفاظ على أمنه واستقراره، لافتا إلى ان واشنطن تسعى إلى حل الحشد الشعبي ، الذي يمتلك العديد من الحلفاء والمحبين من بين التيارات والأحزاب والشخصيات السياسية بالعراق.

ووصف مسجدي المتظاهرين الذين رفعوا شعارات معادية لطهران بأنهم لا يمثلون الشعب العراقي او المتظاهرين، مضيفا ان بلاده تحترم الاحتجاجات الداعية للإصلاح في العراق، والمطالبة بالخدمات ومحاربة الفساد على حد قوله.

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