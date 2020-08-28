2020/08/28 | 12:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مع استمرار الخلافات السياسية على قانون المحكمة الاتحادية، أكد خبراء قانونيون أن العراق يعيش بمرحلة الفراغ الدستوري منذ أواخر عام ألفين وتسعة عشر.

ورأى الخبراء أن العراق يعيش فراغا دستوريا كبيرا منذ اعلان المحكمة الاتحادية غير فاعلة في اواخر العام الماضي ولغاية الان، وهذه مسألة يترتب عليها أمور عدة سيما في القضايا التي أعطت فيها المحكمة رأيا دستوريا وهي غير فاعلة.

الخبراء حملوا مجلس النواب مسؤولية تعطيل المحكمة، كونه ملزم قانونا بمليء الفراغ الدستوري من خلال التصويت على قانون المحكمة الاتحادية إلا أن صراع الكتل السياسية حال دون حسم الموضوع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبراء قانونيون: العراق يعيش فراغا دستوريا منذ أواخر العام الماضي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبراء قانونيون: العراق يعيش فراغا دستوريا منذ أواخر العام الماضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).