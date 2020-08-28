الصحة: على الأجهزة الأمنية والقضاء حماية الجيش الأبيض من الاعتداءات الآثمة

2020/08/28 | 12:36 - المصدر: قناة التغيير

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استنكرت وزارة الصحة والبيئة الاعتداء على مدير مستشفى الشهيد حسن هلوس الدكتور طارق الشيباني المخصص للمرضى المصابين بفيروس كورونا اثناء تأديته واجبه في محافظة النجف

الوزارة أدانت هذه التصرفات التي وصفتها بالآثمة، مطالبة في الوقت نفسه الاجهزة الامنية المكلفة بحماية المؤسسات الصحية بأن تكون حازمة تجاه المعتدين وتوفر الحماية اللازمة لملاكات الجيش الأبيض.

ودعت مجلس القضاء الاعلى الى ضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية وفقا لقانون حماية الأطباء، مؤكدة أنها ستلاحق المعتدين قانونيا حتى ينالوا العقوبة التي يستحقونها.

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