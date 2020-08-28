السيتي يسعى للم شمل ميسي وغوارديولا بأكثر من 100 مليون دولار وثلاثة لاعبين

2020/08/28 | 12:37 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عراقي نيوز/كشفت صحيفة سبورت الإسبانية أن نادي مانشستر سيتي، يسعى بقوة للحصول على خدمات الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، بعد إعلان رغبته في الرحيل عن ناديه برشلونة الإسباني، ليلتم شامله بمدربه القديم الإسباني بيب غوارديولا. وأكدت الصحيفة، أن "النادي الإنكليزي، المملوك لشركة إماراتية، عرض على برشلونة 100 مليون يورو (118.5 مليون دولار) وثلاثة لاعبين مقابل ميسي". واللاعبين الثلاثة الذي أعلن السيتي إمكانية مقايضتهم مع ميسي هم "البرتغالي برناردو سيلفا والبرازيلي غابرييل خيسوس والإسباني إريك غارسيا، حسب الصحيفة الإسبانية". وكانت تقارير صحفية ذكرت أن "ميسي، صاحب الـ33 عاما، أجرى اتصالا هاتفيا بغوارديولا، للتعبير عن رغبته في الانتقال إلى السيتي بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا بطريقة مذلة والخسارة من بايرن ميونيخ الألماني في ربع النهائي بنتيجة 8-2، وأن غوارديولا أكد له أن الفريق الإنكليزي سيبذل قصارى جهده للحصول على توقيعه". كما كشفت الإذاعة الكاتالونية RAC أن "نادي برشلونة الإسباني يطالب، إذا أصر نجمه ميسي على الرحيل، ببيعه مقابل أعلى سعر انتقال على الإطلاق، أي أكثر من 222 مليون يورو التي دفعها باريس سان جيرمان لبرشلونة مقابل نيمار". وبحسب الإذاعة نفسها، اعترف مديرو نادي برشلونة الإسباني أنهم "لا يستطيعون التمسك بميسي إذا قرر حقًا الرحيل لكنهم مصممون على جعل هذه الخطوة مكلفة لأي ناد". كما تحدثت تقارير إخبارية أن "البرازيلي نيمار طلب من إدارة فريق باريس سان جيرمان التوقيع مع ميسي"، لكن الإدارة اعتبرته أمرا صعبا بسبب "وجود مجموعة من كبار اللاعبين مثل نيمار أغلى لاعب في العالم وكليان مبابي والأرجنتيني أنخيل دي ماريا وارتفاع رواتبهم"، كما ذكرت تقارير أخرى أن "نادي إنتر ميلان الإيطالي، المملوك لشركة صينية، يسعى للتعاقد معه". يذكر أن وكالة رويترز كانت قد نقلت عن مصدرين أن "ميسي أبلغ المسؤولين برغبته في الرحيل فورا في رسالة عبر الفاكس ليدخل العملاق الكتالوني في أزمة جديدة". وأضافت رويترز أن "ميسي، الذي قضى مسيرته بأكملها مع برشلونة، أبلغ النادي برغبته في الرحيل عن طريق خدمة بوروفاكس وهي خدمة تستخدم في إسبانيا لإرسال المستندات بشكل عاجل". وطبقا لبنود التعاقد الذي ينتهي في 2021 فإن السبيل الوحيد لرحيل ميسي بدون موافقة النادي هو أن يدفع المنافس قيمة الشرط الجزائي في عقده البالغ 700 مليون يورو (828 مليون دولار).موقع عراقي نيوز..نهتم بالاحداث العراقية

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