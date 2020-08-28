خشان: الكاظمي لا يمتلك رؤية اقتصادية

2020/08/28 | 12:44 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - الاتجاه شدد النائب المستقل باسم خشان، على ضرورة تقديم الموازنة من اجل تنفيذ البرنامج الحكومي، لافتا الى ان الكاظمي لا يمتلك رؤية اقتصادية.وقال خشان إن البرنامج الحكومي يحتاج الى مبالغ لتنفيذه، في وقت يتوجب على الحكومة تقديم الموازنة من اجل الإيفاء بالتزاماتها، مشيرا الى ان العراق بحاجة الى شخص واع ويمتلك ثقافة …

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