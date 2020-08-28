مسؤول أميركي: الكاظمي طلب المساعدة من ترامب لدعم القوات العراقية

2020/08/28 | 12:44 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - الاتجاه كشف كبير مساعدي وزير الخارجية الأميركي، جوي هود، عن طلب مصطفى الكاظمي المساعدة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب لدعم القوات العراقية .وتطرق هود في مؤتمر صحفي عبر الهاتف، الى اهم ما جرى في الحوار الإستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة ومدى جدية القوات الأمريكية في الانسحاب من العراق، مشيرا الى ان الكاظمي …

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