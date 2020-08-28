2020/08/28 | 12:44 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مراسلة "الاتجاه" في كربلاء المقدسة تنقل أجواء محرم الحرام والاستعدادات الأمنية والخدمية لزيارة عاشوراء مراسلة "الاتجاه": وزير الصحة زار دائرة صحة كربلاء للاطلاع على الخطة الصحية الخاصة بزيارة عاشوراء مراسلة "الاتجاه": ازدياد أعداد الوافدين إلى كربلاء المقدسة بصورة نسبية مراسلة "الاتجاه": تطوير منظومة التبريد داخل الصحن الحسيني الشريف لضمان نقاء التهوية

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