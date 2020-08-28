قرار من القضاء حول حادثة ’الاعتداء’ على مدير مستشفى في النجف

2020/08/28 | 13:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأظهر فيديو جديد وثقته كاميرا مراقبة، لحظة اعتداء مجموعة من الأشخاص على مدير مستشفى الأمل للأوبئة الانتقالية في النجف.

وحصل "ناس" (28 اب 2020)، على مقطع فيديو لكاميرا مراقبة داخل باحة المستشفى حيث وقع الاعتداء على مدير المستشفى الأمل للأوبئة الانتقالية في النجف طارق الشيباني، على يد مجموعة كبيرة من الأشخاص قبل أن يتدخل أفراد من الكادر الطبي وعناصر الحماية لتخليصه من تحت يدهم.

وذكر مراسل "ناس"، إن الشيباني تعرض إلى اعتداء مساء الخميس، من قبل ذوي شخص توفي جراء إصابته بفيروس كورونا.

وأضاف أن ذوي المتوفي تجمعوا على الشيباني في باحة المشفى الخارجية، وأسقطوه أرضا وانهالوا عليه بالضرب المبرح.

وتابع، أن ما تعرض له الشيباني أدى إلى رقوده في المشفى بسبب إصابته البليغة نتيجة الضرب المبرح والركل الذي تلقاه من قل المعتدين عليه.

واستنكرت وزارة الصحة والبيئة، الاعتداء الذي طال مدير مستشفى مخصص لفيروس كورونا في محافظة النجف، فيما طالبت بتوفير الحماية اللازمة لملاكات "الجيش الأبيض".

وذكرت الوزارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (28 اب 2020)، إنها "تستنكر الاعتداء السافر الذي حصل على مدير مستشفى الشهيد حسن هلوس الدكتور طارق الشيباني المخصص للمرضى المصابين بفايروس كورونا اثناء تأديتة واجبه في محافظة النجف الاشرف، مؤكدة انها تدين هذه التصرفات الآثمة في الوقت الذي تقدم فيه المؤسسات الصحية خدماتها بشكل متواصل للمواطنين كافة وعلى مدار الساعة".

وطالبت الوزارة، الأجهزة الأمنية المكلفة بحماية المؤسسات الصحية "بالحزم جاه المعتدين وتوفر الحماية اللازمة لملاكات الجيش الابيض"، داعية مجلس القضاء الإعلى إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية وفقا لقانون حماية الاطباء".

كما توعدت الوزارة، "بملاحقة المعتدين قانونيا حتى ينالوا العقوبة التي يستحقونها"، ودعت المواطنين "لمساندة ملاكات الجيش الابيض الذين يضحون بحياتهم من اجل المحافظة على سلامتهم"

و اعلن محافظ النجف، لؤي الياسري، الخميس، اعتقال المعتدين بالضرب على مدير مستشفى "الشهيد حسن هلوس".

وقال الياسري في بيان مقتضب، تلقى "ناس" نسخة منه، (27 اب 2020)، أنه "تم القبض على العناصر التي اعتدت على مدير مستشفى الشهيد حسن هلوس (الامل سابقًا) الدكتور طارق الشيباني"، مؤكداً أنه تم "إيداع المعتدين التوقيف وسيتم التعامل معهم وفق الاجراءات القانونية".

وأظهر مقطع مصور، رصده "ناس" مجموعة من الاشخاص وهم ينهالون بالضرب على مدير المستشفى طارق الشيباني، فيما تدخل بعض أفراد الكوادر الصحية لتخليص "الشيباني" من تحت أيدهم.

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