القضاء يعلن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدين على مدير مستشفى بالنجف

2020/08/28 | 13:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-النجف

أعلن مجلس القضاء الأعلى، الجمعة (28 آب 2020)، اتخاذ الإجراءات القانونية بحق متهمين اعتدوا على مدير مستشفى في محافظة النجف.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "محكمة تحقيق النجف اتخذت الإجراءات القانونية بحق متهمين اعتدوا على الدكتور طارق الشيباني، مدير مستشفى الأمل، وأودعت خمسة منهم في التوقيف".

وأضاف البيان، أن "المتهمين هم من ذوي احد المتوفين بفايروس كورونا"، مشيراً إلى أن "الإجراءات اتخذت استنادا إلى أحكام المادة 230 من قانون العقوبات وبدلالة المادة السادسة من قانون حماية الأطباء، مع إصدار أمر قبض وتحر عن بقية المتهمين لإكمال التحقيقات واحالتهم إلى محكمة الموضوع".

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