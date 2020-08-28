2020/08/28 | 13:23 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شبكة مراسلي "الاتجاه": الأوساط السياسية والشعبية استغربت صدور تصريحات مسيئة تجاه مكون بعينه من رئيس البرلمان شبكة مراسلي "الاتجاه": الشارع النجفي اعتبر تصريحات الحلبوسي خيانة لدماء الشهداء شبكة مراسلي "الاتجاه": سخط كبير في ذي قار تجاه تصريحات الحلبوسي المسيئة

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