فتح التقديم الالكترونـي على قروض صندوق الاسكان اعتبارا من الثلاثاء المقبل

2020/08/28 | 13:23 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / قرر صندوق الإسكان الوطني العراقي، فتح التقديم الإلكتروني لطلب القرض اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل ولغاية نفاد الحصة الشهرية المقررة لكل محافظة ، ./انتهى5

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