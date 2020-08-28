2020/08/28 | 13:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / قررت وزارة النفط تشكيل غرفة عمليات خاصة تتابع عن كثب أحتياجات المواطنين والمواكب الحسينية والدوائر الخدمية من الوقود في محافظات الفرات الاوسط وخصوصاً محافظتي كربلاء والنجف.وقال وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل ان " الوزارة استنفرت جهود الشركات الخدمية من أجل توفير وتغطية جميع احتياجات الزائرين "، داعيا جميع الزائرين الى الالتزام بتعليمات الجهات الصحية بضرورة التباعد الاجتماعي اثناء الزيارة حفاظاً على سلامتهم من انتقال هذا الوباء الخطير .



بدوره اوضح وكيل الوزارة لشؤون التوزيع كريم حطاب ، ان " مهام الوزارة لم تقتصر على توفير الوقود للمواطنين او لمحطات الطاقة الكهربائية او الدوائر الخدمية، وانما تقوم بنقل الزائرين من والى المحافظات المقدسة ،مع الالتزام بجميع شروط السلامة وإدامة حملات التعفير داخل وخارج المدن" .كما اكد وكيل مدير شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب عبود ان " شركة التوزيع تقوم على تجهيز المواكب الحسينية داخل وخارج مدينة كربلاء بمادتي الغاز السائل والنفط الأبيض وبالسعر الرسمي ، فضلاً عن تجهيز مادة زيت الغاز للمولدات وبعض الأفران العاملة به".وأضاف، ان " الشركة اعتمدت آلية الوكلاء الجوالين في تجهيز الغاز السائل (غاز الطبخ) للمواكب الحسينية بالتنسيق مع الحكومة المحلية ، فيما قسمت الشركة محافظة النجف الأشرف الى أربعة محاور (جنوب، شمال، غرب، شرق) المدينة لتقديم المشتقات النفطية اليها بالإضافة الى المواكب المتواجدة في المدينة القديمة "./انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط تؤكد تغطية احتياجات الزائرين والمواكب الحسينية استعداداً لزيارة عاشوراء) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط تؤكد تغطية احتياجات الزائرين والمواكب الحسينية استعداداً لزيارة عاشوراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).