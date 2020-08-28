مجلس القضاء يؤكد اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتديـن على مدير مستشفى في النجف

2020/08/28 | 13:23 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكد مجلس القضاء الاعلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق متهمين اعتدوا على مدير مستشفى في النجف.وقال المجلس ان "محكمة تحقيق النجف اتخذت الإجراءات القانونية بحق متهمين اعتدوا على الدكتور طارق الشيباني مدير مستشفى الأمل وأودعت خمسة منهم في التوقيف"، مشيرا الى ان "المتهمين هم من ذوي احد المتوفين بفايروس كورونا".واضاف ، أن "الإجراءات اتخذت استنادا إلى أحكام المادة ٢٣٠ من قانون العقوبات وبدلالة المادة السادسة من قانون حماية الأطباء، مع اصدار أمر قبض وتحر عن بقية المتهمين لإكمال التحقيقات واحالتهم إلى محكمة الموضوع"./انتهى5

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