قتيل وجرحى بنزاع عشائري وحرق عدة منازل في منطقة المعامل

2020/08/28 | 13:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وفي استمرار لظاهرة النزاعات العشائرية، قتل شخص وأصيب اخرون بنزاع عشائري بمنطقة المعامل في بغداد، إذ قالت مصادر أمنية إن النزاع استخدم فيه رصاص حي وتفجير رمانات يدوية أدى إلى حرق عدد من المنازل.

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