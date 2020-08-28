لحظات مليئة بـ”الهلع” في ميسان: قوة أمنية تحاول إقناع شخص يمسك “رمانة يدوية” ويهدد بفتحها وسطهم.. كيف انتهى الأمر؟

2020/08/28 | 13:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر شخصًا في ميسان يمسك “رمانة يدوية” برفقة إبنه الذي يحمل بندقية رشاشة، فيما تحاول قوة أمنية من الجيش العراقي إقناعه بترك الرمانة المتفجرة من يده دون جدوى.

وبحسب المتداول فإن الشخص يمسك الرمانة بدافع “نزاع عشائري” في ميسان، فيما ظهر عدد من جنود الجيش العراقي وهم يتحدثون بهدوء مع الشخص في محاولة لتهدئته خوفًا من فتح الرمانة اليدوية على الجميع.

#العراق مقطع فيديو لشخص تتوسل به القوات الأمنية لأخذ الرمانة اليدوية منه في نزاع عشائري في ميسان قبل يومين ولكن توسلهم لم يجدي نفعاً قام بإلقائها عليهم قُتل هو وأصيب الكثير من عناصر القوة… لو كان هذا الشخص من المتظاهرين أو من الغربية هل كانت القوات تتوسل به؟ pic.twitter.com/pcokLCIg1I

— Mustafa AL Dulaimi (@Mustafa6D9lai6) August 28, 2020

وربط عدد من المغردين الفيديو، بحادثة اعلن عنها قبل نحو يومين، عندما اعلنت الحكومة المحلية في ميسان قيام شخص مطلوب بفتح رمانة يدوية على قوة امنية حاولت اعتقاله مما ادى إلى مقتله وجرح عدد من عناصر القوة.

سقوط 11 جريح من القوات الامنية في #ميسان بعد ماقام احد الاشخاص برمي رمانه يدويه عليهم اثناء تأديهم الواجب لفض نزاع عشائري.الشفاء العاجل للجرحى 💔 pic.twitter.com/I4DJcbX9b3

— Saif AUS 🇮🇶سيف العراقي 🇮🇶 (@SaifAus) August 26, 2020

وقال قائممقام قضاء المجر في ميسان أحمد عباس، الأربعاء الماضي،إن “مطلوباً للقضاء ألقى رمانة يدوية على قوة أمنية أثناء محاولة اعتقاله في قضاء المجر بمحافظة ميسان، مما ادى الىمقتل المطلوب وإصابة عدد من عناصر القوة الأمنية”.

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