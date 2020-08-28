ارتفاع درجات الحرارة.. الأنواء تعلن توقعات طقس الايام المقبلة

2020/08/28 | 13:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / توقعات الحالة الجوية ودرجات الحرارة في البلاد لهذا اليوم الجمعة، والأيام التي تليه صادرة من قسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي.

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