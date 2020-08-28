النفط: نوفر المشتقات النفطية لدعم المصانع الوطنية

2020/08/28 | 13:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادأكدت وزارة النفط، الجمعة، أنها جادة في دعم الصناعة الوطنية من خلال توفير المشتقات لدعم المصانع.

وقال معاون مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية "واع" واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الشركة بصدد تجهيز المعامل الوطنية بمنتوجي النفط الأسود وزيت الغاز"، مبيناً أن "الشركة ستوفر النفط الأسود بنسبة ٥٠% من الطاقة التشغيلية لهذه المعامل، بسبب شح المنتوج، واستخداماته الأكثر من وزارة الكهرباء".

وأشار إلى "وجود خزين من المشتقات النفطية في جميع المستودعات ،وعدم وجود أي شح في هذه المنتجات ،وخاصة البنزين وزيت الغاز".

وكانت وزارة الصناعة والمعادن، قد اعلنت في وقت سابق، عن وضعها خطة لتطوير الصناعة المحلية لسد حاجة السوق المحلية بما يحقق الاكتفاء الذاتي والانتقال للتصدير.

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