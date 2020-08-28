قرار من القضاء حول حادثة الاعتداء على مدير مستشفى في النجف

2020/08/28 | 13:46 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرقررت محكمة تحقيق محافظة النجف، توقيف المتهمين بالاعتداء على مدير مستشفى الأمل.

قال مركز الإعلام القضائي في بيان، تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "محكمة تحقيق النجف التابعة لرئاسة محكمة استئناف النجف الاتحادية أصدرت قرارًا بتوقيف خمسة متهمين من الذين اعتدوا على مدير مستشفى الأمل (الدكتور طارق الشيباني)".

أضاف البيان أن "المحكمة قررت أصدار مذكرة قبض بحق آخرين شاركوا بالاعتداء، وطلبت المحكمة من الجهات الأمنية المختصة تنفيذ مذكرات القبض".

وأعلن محافظ النجف، لؤي الياسري، اعتقال المعتدين بالضرب على مدير مستشفى "الشهيد حسن هلوس".

وقال الياسري في بيان مقتضب، تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "تم القبض على العناصر التي اعتدت على مدير مستشفى الشهيد حسن هلوس (الأمل سابقًا) الدكتور طارق الشيباني"، مؤكدًا أنه تم "إيداع المعتدين التوقيف وسيتم التعامل معهم وفق الإجراءات القانونية".

وأظهر مقطع مصور، رصده "ألترا عراق" مجموعة من الأشخاص وهم ينهالون بالضرب على مدير المستشفى طارق الشيباني، فيما تدخل بعض أفراد الكوادر الصحية لتخليص "الشيباني" من تحت أيدهم.

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