القضاء يودع 5 من المتهمين الذين اعتدوا على مدير مستشفى بالنجف بالسجن

2020/08/28 | 13:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ – أكد مجلس القضاء الاعلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق متهمين اعتدوا على مدير مستشفى في النجف، مبيننا انه اودع خمسة منهم في التوقيف.وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان اليوم ان “محكمة تحقيق النجف اتخذت الإجراءات القانونية بحق متهمين اعتدوا على الدكتور طارق الشيباني مدير مستشفى الأمل وأودعت خمسة منهم في التوقيف”.[…]

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