محكمة تحقيق النجف تصدر قرارا بتوقيف المتهمين بالاعتداء على مدير مستشفى الامل

2020/08/28 | 13:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أصدرت محكمة تحقيق النجف التابعة لرئاسة محكمة استئناف النجف الاتحادية قراراً بتوقيف خمسة متهمين من الذين اعتدوا على مدير مستشفى الامل (الدكتور طارق الشيباني)، كما قررت المحكمة اصدار مذكرة قبض بحق اخرين شاركوا بالاعتداء.وطلبت المحكمة من الجهات الامنية المختصة تنفيذ مذكرات القبض.

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