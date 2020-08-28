الدولار ينهي أسبوعه في العراق بسعر مستقر

2020/08/28 | 13:51 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: أين نيوز} سجلت أسواق العملة الأجنبية في العراق، اليوم، استقراراً بسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي.وكانت أسعار بيع وشراء الدولار في شركات ومكاتب الصيرفة، كالآتي:سعر البيع للدولار الواحد 1232.5 ديناراً، أي 123 ألفاً و250 ديناراً للمائة دولار.وسعر الشراء للدولار 1222.5 ديناراً، أي 122 ألفاً و250 ديناراً للمائة دولار.أسعار العملات الأجنبية والذهب والنفط الخام حتى إعداد هذا الخبر:اليورو السعر العالمي: 100 يورو = 118,70 دولارالأسترليني السعر العالمي: 100 باوند = 132,60 دولارالليرة التركية السعر العالمي : 100 دولار = 734,10 ليرة تركيةسعر أونصــــــة الذهب عالمياً = 1943,10 دولارسعر برميل نفط الخام برنـت = 45,70 دولارسعر برميل نفط الخام الامريكـي = 43,05 دولار.

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