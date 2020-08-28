كوردستان تعلن أعادة فتحت اربيل امام المجموعات السياحية اعتبارا من يوم الاحد

2020/08/28 | 13:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- اعلنت هيئة السياحة في اقليم كوردستان ان محافظة اربيل ستعيد فتح ابوابها امام المجموعات السياحية القادمة من باقي مدن ومحافظات العراق اعتبارا من يوم الاحد المقبل.وقالت الهيئة في بيان لها انه “وفقا لقرار المحافظ فرست صوفي فإن اربيل ستفتح سيطراتها لإستقبال المجموعات السياحية”.وكانت غرفة العمليات في اربيل قد اصدرت مجموعة من القرارات […]

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