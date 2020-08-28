النفط تعلن تغطية جميع احتياجات الزائرين في الفرات الاوسط من الوقود

2020/08/28 | 13:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وزير النفط احسان عبد الجبار، عن تشكيل غرفة عمليات خاصة تتابع عن كثب احتياجات المواطنين والمواكب الحسينية والدوائر الخدمية من الوقود في محافظات الفرات الاوسط وخصوصاً محافظتي كربلاء والنجف.

وقال عبد الجبار في بيان ان “الوزارة استنفرت جهود الشركات الخدمية ومنها قطاعي التوزيع والتصفية والجهات الساندة الاخرى من أجل توفير وتغطية جميع احتياجات الزائرين”، مناشداً جميع الزائرين “الالتزام بتعليمات الجهات الصحية بضرورة التباعد الاجتماعي اثناء الزيارة حفاظاً على سلامتهم من انتقال هذا الوباء الخطير”.

من جهته قال وكيل الوزارة لشؤون التوزيع كريم حطاب ان “استعدادات الوزارة بدأت بشكل مبكر وبالتنسيق مع ادارات المحافظات المعنية من اجل تقديم أفضل الخدمات للزائرين والمواكب الحسينية ، وان غرفة عمليات الوزارة قد وضعت الخطط اللازمة لذلك ، وان الشركات المعنية تقوم بإداء واجباتها بطريقة مثالية”.

وأضاف “بمتابعة ميدانية من قبل المسؤولين وباشراف مباشر ومتابعة من قبل وزير النفط، مؤكداً ان مهام الوزارة لم تقتصر على توفير الوقود للمواطنين او لمحطات الطاقة الكهربائية او الدوائر الخدمية، وانما تقوم بنقل الزائرين من والى المحافظات المقدسة”.

وقال وكيل مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب عبود ان “شركة التوزيع تقوم على تجهيز المواكب الحسينية داخل وخارج مدينة كربلاء بمادتي الغاز السائل والنفط الأبيض وبالسعر الرسمي فضلاً عن تجهيز مادة زيت الغاز للمولدات وبعض الأفران العاملة به، مؤكدا ان الشركة وجهت فروعها في كربلاء المقدسة والنجف الاشرف بمتابعة عمل المواكب والعمل على مدار الساعة خدمة للزائرين”.

وأضاف طالب ان “الشركة اعتمدت آلية الوكلاء الجوالين في تجهيز الغاز السائل (غاز الطبخ) للمواكب الحسينية بالتنسيق مع الحكومة المحلية فيما قسمت الشركة محافظة النجف الأشرف الى أربعة محاور (جنوب، شمال، غرب، شرق) المدينة لتقديم المشتقات النفطية اليها بالإضافة الى المواكب المتواجدة في المدينة القديمة”.

وبين طالب ان “آليات الشركة والشركات النفطية الاخرى مستنفرة لنقل الزائرين من والى المدينتين المقدستين مع الالتزام بجميع شروط السلامة وإدامة حملات التعفير داخل وخارج المدن”.

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