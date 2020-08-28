ميمي يعلق على عرض السيلية: اتفاوض مع نادي أجنبي

2020/08/28 | 14:04 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} رد مهند علي نجم المنتخب الوطني والمحترف في فريق الدحيل القطري على عرض نادي السيلية القطري.





وأكد علي المعروف بـ {ميمي} في تصريح صحفي، ان "عرض السيلية القطري كان شفيهاً ولا يوجد شيء رسمي حتى الان".

وكشف انه "ينتظر عرضاً من أحد الأندية التركية، ووكيل اعمالي يتفاوض مع هذا النادي".

وقال انه "سيجلس مع إدارة الدحيل القطري لمنافشة العروض الاحترافية لمناقشة وجهتي القادمة".

عمار المسعودي

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