هوس الانترنت.. أبوان يجبران طفلتهما على الأكل لزيارة المشاهدات

2020/08/28 | 14:04 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} واجه والدان في الصين رد فعل عنيفًا بعد اتهامهما بإجبار ابنتهما الصغيرة على أداء عروض الأكل عبر الإنترنت لكسب المال، حيث يرى البعض أن تلك الطريقة ليس جيدة، بالإضافة إلى وزن الطفلة الزائد مما قد يعرضها إلى مخاطر صحية.وذكرت جريدة ديلى ميل البريطانية، أن الطفلة الصغيرة البالغة من العمر ثلاث سنوات ظهرت مؤخرًا في لقطات وصور، الملقبة بـ "بي تشي" ، تعاني من زيادة الوزن حيث كانت تلتهم أطباق الطعام أمام الكاميرا. وتعرض والدا بي تشي، اللذان حملا المحتوى عبر الإنترنت ، لانتقادات من قبل الملايين من مستخدمي الإنترنت الغاضبين الذين انتقدوهم بسبب "الإساءة إلى ابنتهم" و "استخدامها كبقرة مربحة".وأوضح التقرير، أن والدة بي تشي كانت تحمّل مقاطع فيديو لابنتها منذ عام 2018 على إحدى مواثقع الفيديوهات الصينية الشهيرة ، واظهرت اللقطات الفتاة الصينية الصغيرة جالسة أمام الكاميرا أثناء تناول أجزاء كبيرة من الزلابية أو المكرونة أو الكعك.واستطرد التقرير، أن العديد من مقاطع فيديو الطفلة الصغيرة تحظى بشعبية كبيرة ، بما في ذلك فيديو حصد 550 ألف مشاهدة.وأثارت الطفلة الصغيرة البالغة من العمر 3 سنوات المخاوف عندما لاحظ الناس أنها تبدو أثقل بكثير من أقرانها، حيث ادعى عنوان أحد مقاطع الفيديو الحديثة أنها تزن 35 كيلوجرامًا (77 رطلاً)، كما أنزع مستخدمو السوشيال ميديا، حيث أخبرت باي تشي والديها "بالتوقف عن إطعامها" ولكن "تم ملء طبقها مرة أخرى على الفور".واتهم الملايين من مستخدمي الويب الآباء بإجبار الطفلة على صنع مقاطع فيديو حيث تناول الطعام رغما من رفضها في محاولة لزيادة إيرادات قناتها عبر موقع الفيديوهات الصينى، كتب أحد المعلقين: "يستخدم الوالدان الطفل كبقرة رابحة، إنهم لا يهتمون بصحة الطفل ورفاهيته على الإطلاق! ، وقال آخر: "هذه إساءة للأطفال بعض الناس لا يستحقون أن يكونوا آباء، كما يرى أخر: "يجب على السلطات التحقيق في هذا الأمر ومعاقبة الوالدين بشدة.هل أنت متأكد من أنهما الوالدان المولودان".عمار المسعودي شارك إذا أردت

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