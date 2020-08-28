2020/08/28 | 14:15 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن
#زاهر_بولس رَقِيْقُ القَلْبِ يَنْهَىْ عَنْ القَتْلِ وَيَأْتِيْ بِمِثْلِهِلَوْ حَجَرًا، تَمَلَّسَ وَجْهُهُ لِلْمَاءِ، أَرْفَقُ بِالوَلِهِ ......
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#زاهر_بولس رَقِيْقُ القَلْبِ يَنْهَىْ عَنْ القَتْلِ وَيَأْتِيْ بِمِثْلِهِلَوْ حَجَرًا، تَمَلَّسَ وَجْهُهُ لِلْمَاءِ، أَرْفَقُ بِالوَلِهِ ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رَقِيْقُ القَلْبِ - زاهر بولس) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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