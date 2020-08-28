كيف تقرأ الشكل الدال - عبدالله احمد التميمي

2020/08/28 | 14:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالله_احمد_التميمي بالشكل تتحول الانفعالات الغامضة والعصية عن الفهم، الى شيء محدد ومنطقي ومتجسد فوق الارض حيث يمكن أن يكون التعبير عن الفن واقعيًا أو تجريديًا، وكل أنواع الغرابة ممكنة في هذا المجال، ولكن سيقتصر الجمال في النهاية على الأعمال الفنية التي يمكننا فهمها فقط" كلايف بل" حيث يعتبر الشكل أحد عناصر بناء العمل الفني بالإضافة الى الخط، اللون، الملمس والفراغ، ويشير الشكل إلى شيء مدرك ثلاثي الأبعاد يحيط بالحجم، م ......





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