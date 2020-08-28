زمن موناليزا الحزينة: الفصل الثالث/ 3 - دلور ميقري

2020/08/28 | 14:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#دلور_ميقري فيما كان لغطُ الرجال يأتي من السطح، التقطت ريما وهيَ في موقفها بأرض الديار اسمَ مطار المزة، باعتباره هدف الغارة الألمانية.



عند ذلك، صرخت وهيَ تهمد على الأرض مقرفصةً: " ويلاه، أخي حدّو يخدم في المطار ".



صرختها، وصلت بدَورها إلى السطح، ما استدعى هروع الزوج للاطلالة برأسه إلى ناحيتها كي يسأل عما دهاها.



ثم ما لبثَ أن أمرَ ابنتيه بالنزول عن السطح، ليلحق بهما على الأثر بعدما أبلغ جيرانه الواقفين ثمة عن ......





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