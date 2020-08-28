بواقع أربعة أيام إسبوعياً.. زيادة النشاط التجاري في معبر مهران الحدودي

2020/08/28 | 14:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادأعلن مدير عام جمارك محافظة ايلام الايرانية، روح الله غلامي، زيادة النشاط التجاري في معبر مهران الحدودي من يومين الى اربعة ايام اسبوعيا في ظل مشاورات محافظ ايلام مع مسؤولين عراقيين.

وقال غلامي: "الحكومة العراقية وافقت وفي ظل المحادثات الثنائية على زيادة فترة فتح حدود مهران التجارية من يومين اسبوعيا الى اربعة ايام"، وفقاً لـ"ارنا".

واضاف: "التجار ورجال الاعمال سيقومون بالتبادل التجاري مع الجانب العراقي كل اسبوع من الاحد الى الاربعاء".

واشار غلامي الى أن "250 شاحنة من الجانب العراقي تدخل يوميا الى معبر مهران الحدودي لنقل البضائع إلى العراق".

ولفت الى ان "المواد الغذائية والمنتجات البلاستيكية والأواني الزجاجية وقطع غيار السيارات ومنتجاتها والصلب والسيراميك والبلاط ومواد البناء هي من بين المواد التي يصدرها التجار الإيرانيون من جمارك مهران الى المحافظات العراقية المختلفة".

وكان النشاط التجاري في معبر مهران الحدودي يتم سابقا فقط يومي الأحد والأربعاء.

وتوقف النشاط التجاري الحدودي في مهران منذ نحو أربعة أشهر بسبب تفشي جائحة كورونا.

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