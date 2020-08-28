كتائب حزب الله : تصف السعودية بـ”مملكة الشر” وترفض الانفتاح عليها واستقبال مسؤوليها

2020/08/28 | 14:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- اتهمت كتائب حزب الله العراقية السعودية بالوقوف وراء سقوط ضحايا من العراقيين نتيجة فتاوى دينية قادت لتحريض طائفي في البلاد ، فيما رفضت إقامة “علاقات طبيعية” مع السعودية التي وصفتها بمملكة الشر، والانفتاح عليها واستقبال مسؤوليها دون محاسبتها على ما اقترفته بحق شعبنا وبلدنا .وذكر بيان للكتائب وأطلعت عليه (المستقلة) ان ” الحكومة […]

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