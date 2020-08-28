النزاهة: كشف هدر 58 مليار دينار بمشروع إنشاء مدارس في كركوك

2020/08/28 | 14:21 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - الاتجاه كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، الجمعة، عن وجود حالات "هدرٍ في المال العام" في مشروع إنشاء مدارس بطريقة البناء الجاهز في محافظة كركوك، مبينة أن قيمة المشروع تبلغ قرابة 58 مليار دينار.وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان، إن "فريق عمل مكتب تحقيق كركوك قام بالانتقال إلى ديوان المحافظة، وضبط الأوليات الخاصة …

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