الزراعة: السماح بحركة نقل محصولي الحنطة والشعير بين المحافظات

2020/08/28 | 14:23 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الزراعة، الجمعة، عن رفع القيود الخاصة بنقل محصولي الحنطة والشعير بين المحافظات كافة.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف، في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إنه "نظراً لانتهاء موسم استلام محصولي الحنطة والشعير في جميع المحافظات وانتفاء حالة منع انتقال الحمولات الخاصة بالمحاصيل الاستراتيجية ومنها الحنطة والشعير بين المحافظات، صدر هذا القرار".

وأضاف النايف أن "هذا القرار جاء دعما للمشاريع الزراعية العائدة للقطاع الخاص وبالأخص مشاريع الثروة الحيوانية والدواجن"، موضحاً أن "ذلك جاء لتوفير المواد العلفية التي تحتاجها الثروة الحيوانية".وأكد "ضرورة تسهيل مرور حركة المحاصيل الزراعية المشار إليها من المحافظات التي لديها فائض من هذه المحاصيل الى المحافظات المستهلكة التي تعاني قلة في الانتاج من اجل التكامل الاقتصادي"، داعيا كافة الاجهزة الامنية والسيطرات وقيادة العمليات الى "تسهيل تنفيذ هذا القرار خدمة للصالح العام".





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