التربية تعلن عن “الاستمارة الخاصة” للطلبة الراغبين بتأجيل امتحان الدور الأول

2020/08/28 | 14:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أعلنت وزارة التربية العراقية ، اليوم الجمعة، عن آلية تأجيل الطلبة لامتحانات الدور الأول للمرحلة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2019 – 2020.وذكرت الوزارة في بيان اصدرهُ المكتب الإعلامي، انها خصصت استمارة للطالب الراغب بتأجيل الامتحانات، وعليه ملأها بالمعلومات المطلوبة، وبحسب التعليمات المنصوص فيها، حيث يتم التقديم عبر المدرسة التابع لها.ولفتت الوزارة […]

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