نصيف تحذر مجدداً من مشروع الربط السككي مع الكويت: سنكتفي بمشاهدة الدولارات!

2020/08/28 | 14:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

طالبت النائبة عالية نصيف، الجمعة، السلطتين التنفيذية والتشريعية برفض مشروع الربط السككي مع الكويت، مشددة على ضرورة إنجاز مشروع ميناء الفاو الكبير الذي سيكون ممراً للبضائع الصينية إلى أوروبا.



وقالت نصيف في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (28 آب 2020)، "سبق وأن حذرنا مراراً وتكراراً من خطورة الربط السككي مع الكويت لما سيحققه من واردات كبيرة للكويت على حساب العراق الذي هو أحق بها فيما لو تم إنجاز مشروع ميناء الفاو الكبير الذي سيلغي فائدة ميناء مبارك نهائياً".

وأضافت نصيف، أن "الكويت وضعت كل ثقلها على فكرة الربط السككي وتحاول إقناع بعض الشخصيات المهمة في الدولة العراقية بالموافقة عليه لأن نجاح ميناء مبارك متوقف عليه، وفي حال موافقة العراق على الربط سنكتفي بمشاهدة الكويت تحصل على مبلغ (250 -400) دولار عن كل حاوية تنزل في مينائها، والحاويات تقدر بأعداد كبيرة".

وتابعت، أن "إنشاء ميناء الفاو الكبير سيطلق رصاصة الرحمة على المخطط الكويتي لخنق العراق ملاحياً، وقد ينهي الصراع بين الطرفين بالكامل وتضيع هباءً كل الأموال التي أنفقتها الكويت على طمر أجزاء من خور عبدالله وتشييد ميناء مبارك الذي سيبقى ميناء مع وقف التنفيذ".

وشددت نصيف، على "أهمية قيام السلطتين التنفيذية والتشريعية بالوقوف ضد الربط السككي والتعامل بحزم مع أي مسؤول عراقي يوافق على مجرد النقاش مع الجانب الكويتي حول هذا الموضوع، مع ضرورة إنجاز ميناء الفاو الكبير حتى لو اضطررنا إلى إنجازه بالدفع الآجل".

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