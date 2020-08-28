إنتر ميلان يستعد للتوقيع مع نجم برشلونة مجاناً

2020/08/28 | 14:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

سيكون لاعب الوسط التشيلي المخضرم آرتورو فيدال قادراً على أن يغادر برشلونة بشكلٍ مجاني، لتكون إمكانية عودته للعمل مع كونتي في إنتر ميلان قوية للغاية.

وأفادت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت أن:" فيدال يعمل في الحصول على مبلغ معين كمكافأة نهاية خدمة وهي عبارة عن جزء من راتب الـ 9 مليون يورو الذي كان يجب أن يتقضاه لو بقى الموسم القادم بقميص البلاوجرانا.

واهتم الإنتر كثيراً بالتوقيع مع فيدال في ناقذتي السوق الماضيتين ولكنه لم ينجح في الحصول على موافقة النادي الكاتالوني حينها.

ولكن الآن ومع تغير الأوضاع وخروج فيدال من حسابات المدير الفني الجديد رونالدو كومان فمن المتوقع أن يعود فيدال مرة أخرى إلى الدوري الإيطالي.

وسيقدم الإنتر لفيدال عقداً لمدة عامين يحصل به في المواسم الواحد على 6 ملايين يورو كراتب سنوي، ومن المتوقع اقتناع اللاعب نظراً للعلاقة الجيدة التي تجمعه بمدرب النيراتزوري الحالي.

وسبق لآرتورو فيدال أن عمل مع المدرب أنتونيو كونتي في بداية العقد الثاني من الألفية بنادي يوفنتوس، حيث وصل إليه قادماً من باير ليفركوزن الألماني واكتسب معه الكثير من الخبرة.

من ناحية أخرى يريد المدرب كونتي التعاقد مع ظهير روما المخضرم أليكساندر كولاروف ليكون بديلاً للإنجليزي أشلي يونج ومنافساً له على المكان الأساسي في مركز الظهير الأيسر.

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