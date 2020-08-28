الديوانية تسجل اليوم /121/ اصابة جديدة بكورونا

2020/08/28 | 14:25 - المصدر: وكالة نينا

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الديوانية/ نينا/ سجلت محافظة الديوانية اليوم /121/ اصابة جديدة بفايروس كورونا وقالت مدير عام دائرة صحة المحافظة الدكتورة لمياء الحسناوي " ان مختبرات الصحة العامة سجلت اليوم /121/ اصابة بفايروس كورونا .واضافت " ان عدد المتشافين بلغ /174/ حالة يذكر ان العدد الاجمالي للمصابين في المحافظة بلغ بحدود /7700/ مصاب.



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