انتقادات حادة لحوادث الاعتداء على الاطباء ومطالبات شعبيـة بردع المتجاوزيـن واتخاذ اقصـى العقوبات القانونيـة بحقهـم

2020/08/28 | 14:25 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / تقـريـر ..



يوسف سلمـان : ضجت مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي بموجة انتقادات شعبية ومجتمعية حادة ، بعد تداول تسجيل فيديوي مصور لحادثة اعتداء مجموعة مواطنين على مدير مستشفى في محافظة النجف الاشرف .ودعـا ناشطون ونخب مجتمعية الى ردع تلك الممارسات ومحاسبة المتجاوزين باتخاذ اقصى الاجراءات القانونية ، بعد تصاعد حالات الاعتداء على الكوادر الطبية والملاكات الصحية بشكل مضطرد خلال الفترة الماضية ، مع تفاقم معدل الاصابات بوباء كورونا وتفشي الفيروس .وتفاعلت مجموعات المتصفحين سريعـا مع تسجيل فيديوي يظهر مجموعة من الأشخاص ، قيل انهم ذوي مريض توفي بفيروس كورونا، اعتدوا بالضرب على الدكتور طارق الشيباني مدير مستشفى الشهيد حسن الحاتمي (الأمل) في النجف والمخصص لعلاج مرضى الفيروس ، بسبب وفاة قريبهم، وأسقطو الطبيب أرضا قبل نقله إلى المستشفى.كما تداول مدونون ، صورة حديثة من داخل المستشفى للطبيب المعتدى عليه بعد الحادثـة ، تظهر إصابته بكدمات شديدة وكسر في يده اليمنى، وكان مقعدا على كرسي طبي لا يستطيع الوقوف على قدميه.في غضون ذلك حذرت مفوضية حقوق الانسان ، من هجرة الاطباء خارج العراق ، مؤكدة ضرورة التعامل مع من يتجاوز على الاطباء والمؤسسات الصحية وفق قانون مكافحة الإرهاب.كما انتقدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، أعمال العنف والترهيب التي تطال العاملين في الرعاية الصحية ، مؤكدة ضرورة احترام جميع الكوادر الطبية وعدم المساس بهم في هذا الوقت الحرج الذي يمر به النظام الصحي في العراق وسط الوضع الطارئ المتمثل بإنتشار فيروس كورونا المستجد.بالمقابل ، اعلن مجلس القضاء الاعلى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق متهمين اعتدوا على مدير مستشفى في النجف.وقال المجلس ان "محكمة تحقيق النجف اتخذت الإجراءات القانونية بحق متهمين اعتدوا على الدكتور طارق الشيباني مدير مستشفى الأمل وأودعت خمسة منهم في التوقيف"، مشيرا الى ان "المتهمين هم من ذوي احد المتوفين بفايروس كورونا".واضاف ، أن "الإجراءات اتخذت استنادا إلى أحكام المادة ٢٣٠ من قانون العقوبات وبدلالة المادة السادسة من قانون حماية الأطباء، مع اصدار أمر قبض وتحر عن بقية المتهمين لإكمال التحقيقات واحالتهم إلى محكمة الموضوع"./انتهى5

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