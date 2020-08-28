2020/08/28 | 14:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الزراعة، عن رفع القيود الخاصة بنقل محصولي الحنطة والشعير بين المحافظات كافة.

وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان إنه نظرا لانتهاء موسم استلام محصولي الحنطة والشعير في جميع المحافظات وانتفاء حالة منع انتقال الحمولات الخاصة بالمحاصيل الاستراتيجية ومنها الحنطة والشعير بين المحافظات صدر هذا القرار”.

وأشار الى ان “هذا القرار جاء دعما للمشاريع الزراعية العائدة للقطاع الخاص و بالأخص منها مشاريع الثروة الحيوانية والدواجن ، موضحا بأن ذلك جاء لأجل توفير المواد العلفية التي تحتاجها الثروة الحيوانية”، مؤكدا على ضرورة “تسهيل مرور حركة المحاصيل الزراعية المشار اليها من المحافظات التي لديها فائض من هذه المحاصيل الى المحافظات المستهلكة التي تعاني قلة في الانتاج من اجل التكامل الاقتصادي، داعيا كافة الاجهزة الامنية والسيطرات وقيادة العمليات الى تسهيل تنفيذ هذا القرار خدمة للصالح العام”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة ترفع القيود عن حركة نقل محصولي الحنطة والشعير) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة ترفع القيود عن حركة نقل محصولي الحنطة والشعير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).