الثقافة تبحث إحياء أهم المطبوعات المفقودة وبأسعار مخفضة

2020/08/28 | 14:35 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن وزير الثقافة والسياحة والاثار حسن ناظم، عن إقبال الوزارة على إقامة عدد من المشاريع والمؤتمرات في التخصصات الانسانية.وجاء ذلك خلال استقباله أمس وفداً يضم الدكتور حميد فاضل التميمي رئيس الجامعة المستنصرية والدكتور عصام عسل عميد كلية التربية في الجامعة وتدريسيين آخرين.وناقش اللقاء بحسب بيان للوزارة الوضع التعليمي والتربوي بشكل عام، اذ تناول اللقاء عرضاً بأهم مراحل مشروع الترجمة المستمر في جامعة الكوفة".وقال وزير الثقافة، إن "الهدف من مشروع الترجمة تحويل الجامعات إلى منصات نشر، عبر استغلال مطابع الجامعات، بالإضافة إلى تغيير تصور العرب عن العراق والعراقيين والمشهد الثقافي العراقي".وبشأن أهم مشاريع الوزارة، قال ناظم "نبحث إقامة مؤتمر علي الوردي في بغداد للعلوم الاجتماعية بعد رصد التخصيصات المالية اللازمة، ونعول على هذا المؤتمر كثيراً في غياب المهرجانات والمؤتمرات السنوية التي تقيمها الوزارة بسبب جائحة كورونا والظروف المعروفة".وأضاف "كما نبحث في هذا الإطار إطلاق أربعة مؤتمرات في الجانب الاجتماعي والإنساني، بالإضافة إلى جائزة للعلوم الإنسانية"، مشيراً إلى أن الوزارة "ستعيد طباعة الكثير من عيون الثقافة العراقية وطرحها في الأسواق بأسعار رمزية، بدءاً بديوان الشاعر الكبير محمد مهدي الجواهري وكتاب المفسر لتاريخ العرب مع قائمة طويلة من هذه الكتب المختفية والمفقودة عن التداول".عمار المسعودي شارك إذا أردت

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