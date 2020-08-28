البصرة..القبض على عصابة لتجارة المخدرات تضم عناصر نسوية (صور)

2020/08/28 | 14:35 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت قيادة شرطة البصرة، الجمعة، اعتقال عصابة لترويج المخدرات وضبط مواد مخدرة وأدوات تعاطي وأسلحة.



، مشيرة الى ان العصابة مكونة من 6 متهمين بينهم امرأتان.





وجاء في بيان لقسم الإعلام في قيادة الشرطة تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه، اليوم (28 اب 2020)، انه "من خلال المتابعة الميدانية لأبطال قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في البصرة بتتبع شبكات المتاجرة والتوزيع وملاحقة تلك الخلايا والقبض عليها تمكن رجالنا في قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في البصرة ووفق معلومات استخبارية دقيقة من إلقاء القبض على عصابة لترويج المخدرات".





وأضاف البيان، أن "العصابة مكونه من 6 متهمين منب بينهم امرأتان، وقد تم ضبط مواد مخدرة وادوات تعاطي المخدرات و بندقية كلاشنكوف"، مشيرا إلى "اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم وتسليمهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل".





ودعا بيان الشرطة، المواطنين إلى "تقديم أي معلومات تساعد بالقبض على مثل هؤلاء المجرمين لتسليمهم للعدالة".

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