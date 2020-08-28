الدفاع تجري حزمة تغييرات في عدد من المناصب العليا

2020/08/28 | 14:35 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 26 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اجرت وزارة الدفاع، الجمعة، حزمة تغييرات للمناصب العليا في عدد من المديريات والقيادات التابعة للوزارة.

وقال مصدر مطلع في حديث صحفي، اليوم (28 آب 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، إنه "تم تكيلف اللواء الركن عبد مظلوم معاونا لرئيس الاكاديمية العسكرية، كما تم تكليف اللواء الركن عبد الرحمن القيسي مديرا للخدمات الشخصية وشؤون المقاتلين".

وأضاف، أنه "تم تكليف اللواء الركن فلاح الفريجي مديرا لمديرية الاستخبارات في قيادة القوة الجوية وتكليف العميد حسين الساعدي بمهام امين سر الاعلام في رئاسة الاركان وتكليف العميد وليد يوسف بمهام امين سر ادارة رئاسة اركان الجيش".



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