2020/08/28 | 14:36 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد خلاف “دموي” على قطعة أرض ينتهي بمقتل 3 أشقاء في ذي قار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلاف “دموي” على قطعة أرض ينتهي بمقتل 3 أشقاء في ذي قار.) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلاف “دموي” على قطعة أرض ينتهي بمقتل 3 أشقاء في ذي قار.) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).