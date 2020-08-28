التربية تخصص استمارة للطلبة الذين لا يرغبون بإداء امتحانات الدور الأول للدراسة الاعدادية

2020/08/28 | 14:42 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلنت وزارة التربية، عن آلية تأجيل الطلبة لامتحانات الدور الأول للمرحلة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2019 – 2020 .

وأوضحت الوزارة عبر بيان اصدرهُ المكتب الإعلامي وتلقت “خبر برس” نسخة منه ، انها خصصت استمارة للطالب الراغب بتأجيل الامتحانات، وعليه ملأها بالمعلومات المطلوبة، وبحسب التعليمات المنصوص فيها ، حيث يتم التقديم عبر المدرسة التابع لها.

ولفتت الوزارة الى ان الطالب المؤجل لا يُسمح لهُ بإداء اي امتحان لأي (مادة)، اذ يتم اداء امتحان المواد كافة في الدور الثاني ويُعد دور أول لهم، منوهة الى ان الفترة المسموح للطالب التأجيل بها هي خلال فترة الامتحانات.

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