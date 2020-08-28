إصابة لاعب برشلونة بفيروس كورونا

2020/08/28 | 14:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن نادي برشلونة عن إصابة إحدى لآلئ فريق الشباب، وهو الياباني الواعد هيروكي آبي، بفيروس كورونا، وخضوعه حالياً للعزل في منزله.

يتواجد مهاجم الفريق الكاتالوني (21 عاماً)، الذي انضم للبرسا الصيف الماضي قادماً من فريق كاشيما انتلرز، في صحة جيدة.

وأصبح آبي رابع لاعب في الصفوف الفريق الكاتالوني يصاب بالوباء، بعد كل من صامويل أومتيتي، توديبو، وميراليم بيانيتش.

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