الهجرة وكورونا “يسلبون” العراق كبار أطبائه.. كم قتل الفيروس حتى الان وماذا عن “الهجرة الجديدة”؟

2020/08/28 | 14:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

مع الأجواء الأمنية الخطرة والمسببات العديدة التي دفعت ومازالت تدفع أطباء العراق ولاسيما الأخصائيين منهم إلى الهجرة، وسط الاحتياج الشديد لهم في العراق، تظافر فيروس كورونا مع الظروف الصعبة ليسلب خلال الأشهر الماضية ومازال، أرواح أشهر الأطباء في العراق.

نحو 25طبيبًا خلال 4 اشهر!

ووصلت آخر حصيلة وفيات في صفوف الأطباء العراقيين بفعل فيروس كورونا في تموز الماضي 15 طبيبًا، منذ بدء ظهور الوباء في شهر اذار من العام الحالي، فيما شهد شهر اب الجاري وفاة نحو 10 آخرين، أي أن العراق خسر نحو 25 طبيبًا من اطبائه خلال 4 أشهر فقط.

تقارير عربية سلط الضوء على الظروف الصعبة التي يواجهها الكادر الطبي في العراق، بمحاربة فيروس كورونا في بلاد تفتقر للأمن والتعرض للاعتداءات والتهديدات، فضلًا عن سوء الخدمات الطبية المقدمة بفعل الاجراءات الحكومية التي يقع ضحيتها الطبيب في مواجهة مع المرضى وذويهم.

الدكتور خضير هزبر…من اُشهر اُطباء العراق في مدينه الناصريه مصاب بكورونا وموضع في عربانه مكسوره واضع اقدامه على حبل يلامس الارضفي دوله صاحبه اُكبر ميزانيه انفجاريه بالشرق الاوسط…الله لايوفقكن .ياحراميه .لعنه الله عليكم دنيا واَخره .لوين وصلتوا الشعب العراقي..ياتتر… pic.twitter.com/jzqNwX67Zp

— Ban Makarem (@MakaremBan) July 13, 2020

وكشف المتحدث باسم نقابة الأطباء العراقيين، جاسم العزاوي، في تصريحات صحفية سابقة، في الـ13 من تموز الماضي، أن الأطباء الذين أصيبوا بفيروس كورونا قاربت أعدادهم الـ800 مصاب، مع 15 حالة وفاة في عموم البلاد، وإقليم كردستان، منذ بداية الجائحة، فيما اعلنت بابل في 24 من الشهر الجاري وفاة 7 اطباء خلال 12 يومًا فقط، مايجعل العدد يصل إلى أكثر من عشرين طبيبًا حتى الان.

وأكد العزاوي عدم وجود سبل حماية بشكل كامل للأطباء، وما متوفر لهم بشكل جزئي لاسيما الرداء الذي من المفترض أن يكون من 3 أجزاء، لكن المتاح فقط جزأين، ويقول إن الحماية المتوفرة للأطباء نسبتها تتراوح ما بين 70-60%، بينما المفترض أن تتوفر بنسبة لا تقل عن 90%.

حيث شهدنا خلال اقل من ٧٢ ساعة وفاة ٦ اطباء اختصاص على مستوى العراق وهم :💠 الدكتور "عبدالكاظم جاسم حمادي العلواني " اخصائي باطنية متقاعد في مستشفى الرمادي التعليمي ...💠 الدكتور خليل عبدالزهرة الحربي في محافظة ميسان💠 الدكتور سلمان النمر اخصائي الجراحة في محافظة واسط

— salam smeasim د.



سلام سميسم (@SalamSmeasim) June 20, 2020

وفقد العراق خيرة من أبرز أطبائه في الآونة الأخيرة بعد إصابتهم بفيروس كورونا، من بينهم أشهر اطباء الجملة العصبية في كربلاء الدكتور محمد الكرعاوي.

الدكتور محمد عبد الحسين كاطع الكرعاوي في ذمة الله مواليد ١٩٦٩ العراق استشاري جراحة الجملة العصبية في مدينة الإمام الحسين(ع) في كربلاء .بعد إصابته بفايروس كورونا والمرحوم من مواليد كربلاء وخريج كلية طب الموصل عام ١٩٩٣#العراق #كورونا pic.twitter.com/Oc5AniVCFE

— Mohammed Alfahad محمد الفهد (@mohamedalfahad0) July 12, 2020

من جانبه قال مدير إعلام دائرة صحة بابل أحمد الجبوري في 24 اب الجاري،: إن “محافظة بابل وفي الفترة الأخيرة سجلت عدداً كبيراً من الإصابات والوفيات في صفوف الكوادر الصحية والطبية”، مؤكداً تسجيل 7 حالات وفاة لأطباء من المحافظة بعد اصابتهم بفيروس كورونا خلال 12 يوماً.

وفاة أحد أطباء مستشفى #كركوك العام الدكتور "ادريس غازي القصاب"؛ إثر إصابته بفيروس #كورونا.#وكالة_يقين #العراق #خليك_بالبيت pic.twitter.com/7MN5fVqMyu

— وكالة يقين للأنباء (@wakaltyaqein) August 14, 2020

في الوقت الذي لا يزال الأطباء يعانون من العنف الجسدي، الذي يتعرضون له على يد البعض من المواطنين الغاضبين إثر توفي أحد من أفراد ذويهم أو أقاربهم، واللفظي من خلال التسقيط والاتهامات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

🎯 النزوح الجماعي لنخب واطباء وعلماء العراق

أغلق اشهر أطباء القلب في #العراق عيادته، بعبارة كتبت على الباب تقول: على كافة مرضى الدكتور عمر الكبيسي، مراجعته في عمان، الأردن.هناك وفي عمان يقضي الدكتور الكبيسي، أيامه جالسا في مقهى مع الأطباء والاختصاصين الآخرين من العراق.

— Vian Aziz 🇮🇶🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🇬🇧 (@LondonV2020) June 3, 2020

هجرة جديدة!

وعلى وقع حادثة النجف، والتعدي على مدير مستشفى الامل في المحافظة، حذرت مفوضية حقوق الانسان في العراق، اليوم الجمعة، من هجرة الاطباء الى خارج العراق على خلفية التجاوزات على الملاكات الطبية، فيما شددت على وجوب التعامل مع من يتجاوز على الاطباء والمؤسسات الصحية وفق قانون مكافحة الإرهاب.

وقال عضو المفوضية، فاضل الغراوي في تصريحات صحفية، ان “التجاوز على الاطباء والملاكات الصحية الذين يمثلون خط الصد الأول بهكذا عدوانية يعد انتهاكا صارخا لحقوق الانسان”، مشيرا الى ان ذلك “يستدعي التعامل مع من يتجاوز على الاطباء والملاكات الطبية والمؤسسات الصحية وفق قانون مكافحة الإرهاب”.

واضاف الغراوي “ان تكرار الاعتداءت على الملاكات الطبية يستدعي ان تقوم الحكومة بإجراءات رادعة للحد من هذه الظاهرة”، مبيناً ان “التشريعات لليوم لم تذهب الى القضايا الأساسية، منها قانون حماية الأطباء؛ وبالنتيجة يجب ان نعيد الأولويات التشريعية ونركز على القوانين التي تدعم هذه الحقوق”.

وحذر الغراوي من انه “بخلاف ذلك لن تجد الملاكات الطبية الا الهجرة من العراق للحفاظ على حياتهم “.

وتعرض مدير مستشفى الامل في محافظة النجف، يوم امس الخميس، الى اعتداء من قبل ذوي احد المرضى الذي توفي لاصابته بفيروس كورونا؛ الذين تعرضوا للطبيب بالضرب المبرح، ما ادى الى اصابته بجروح، فيما اعلن محافظ النجف اثر ذلك اعتقال المعتدين.

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