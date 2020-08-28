بينها القبض على مئات المتسولين والمخمورين.. نجدة بغداد تعلن نشاطاتها خلال 24 ساعة

2020/08/28 | 14:53 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز_بغداد اعلنت مديرية شرطة نجدة بغداد، الجمعة، جدول نشاطاتها خلال الـ24 ساعة الماضية في عموم مناطق العاصمة.وذكرت المديرية في بيان تلقت/أين نيوز/نسخة منه، ان"الموقف التفصيلي لحصيلة الممارسة الامنية التي اجرتها مديرية شرطة النجدة خلال 24 ساعة الماضية ضمن منطقة المنصور والزعفرانية وعموم محافظة بغداد واسفرت القبض على (952)حالة مخالفة للتعليمات وكالاتي :-1-القبض على شخص مطلوب وفق المادة 405 ق.ع ضمن منطقة المنصور .2-القبض على شخص يحمل سلاح غير مرخص ضمن منطقة الزعفرانية.3-القبض على شخصين سوريين الجنسية ( اقامه منتهية) ضمن منطقة المنصور .4-القبض على 22 سيارة مطلوبة ( ضبط مركبة+ حجز تنفيذي ) عموم بغداد.5-القبض على 350 دراجة مخالفة للتعليمات .6-القبض على 219 متسول ولعموم بغداد.7-القبض على 160 سيارة مخالفة للتعليمات .8-القبض على 90 شخص مخالفين لحظر التجوال .9-القبض على 78 شخص مخمور ولعموم بغداد .10-القبض على 29 سيارة مضللة".واضافت، انه"تم تسليم جميع الحالات الى مراكز الشرطة ودوائر المرور وحسب الاختصاص

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