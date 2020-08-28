برشلونة يستعد لإصدار بيان رسمى لتأكيد عدم طرح ميسي للبيع

2020/08/28 | 14:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن نادى برشلونة الإسبانى برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو يخطط لإصدار بيان رسمى فى الساعات القليلة المقبلة، يتحدث فيه بشأن القضية التى فجرها النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي مؤخرا برغبته فى الرحيل عن صفوف الفريق الكتالونى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان ليونيل ميسى قد أرسل فاكسا رسميا إلى إدارة برشلونة يعبر فيه عن رغبته في تفعيل البند المنصوص عليه فى عقده، والذى بموجبه يعطيه الحق فى الرحيل من جانب واحد بنهاية كل موسم، وردت إدارة برشلونة على رسالة ميسى وأرسلوا له فاكسا آخر، وطلبوا منه الاستمرار فى النادي، وإنهاء مسيرته الرياضية فى كامب نو.

وذكرت شبكة قنوات "CHTV" أن:" برشلونة سيصدر بيانا يوضح فيه موقفه للجماهير بشكل رسمى فيما يتعلق بموقفه الواضح تجاه رغبة ميسي فى الرحيل عن الفريق".

وأضافت الشبكة أن:" برشلونة سيؤكد فى بيانه الرسمي أن النجم الأرجنتينى ميسي غير قابل للبيع على الإطلاق".

وكانت تقارير صحفية إسبانية، كشفت أمس الخميس، أن جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، مستعد لتقديم استقالته من النادى الكتالونى خلال الفترة الحالية فى حالة وحيدة.

وذكرت القناة الكتالونية الثالثة أن:" بارتوميو مستعد للاستقالة فقط إذا ظهر النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي، قائد الفريق الكتالونى، علناً وأعلن استمراره مع البارسا، وعدم رغبته فى وجود الرئيس بمنصبه".

وخاض ميسي مسيرة حافلة مع برشلونة على مدار 16 عاما شارك خلالها في 731 مباراة ونجح في تسجيل 634 هدفا وتوج بـ34 لقبا متنوعا.

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