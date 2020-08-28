وفاة شاب من كركوك باحد سجون السليمانية

2020/08/28 | 14:56 - المصدر: وكالة نينا

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كركوك /نينا/اعلن رئيس لجنة حقوق الانسان النيابيه عن وفاة شاب باحد سجون السليمانية بعد تعرضه للتعذيب .وقال النائب ارشد الصالحي ، ان الشاب التركماني اسامة حسن البالغ من العمر 35 سنة من سكنة كركوك، توفي بعد اسبوع واحد من القاء القبض عليه من قبل محكمة استئناف السليمانية جراء التعذيب من قبل جهاز مكافحة الارهاب الكردي في السليمانية./انتهى

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